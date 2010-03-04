Изготовление Flash/GIF баннеров, верстка PDF

Общие требования:

Наши сайты:

www.netgear.ru

www.powershift.ru

www.prosecure.ru

www.readynas.su

Требования:

Изготовление Flash/GIF баннеров

Работа с видео (наложение звука и изменение текста в исходниках)

Обновление страниц на сайте (добавление, изменение контента)

Верстка PDF брошюр и листовок

Знания технологий:

Flash, PHP, MySQL, HTML

Условия:

Необходимо посмотреть примеры работ по нашим направлениям.

Оплата сдельная, обычно выходит 500$-750$. Все общение возможно по средствам Skype, а также по эл. почте.

На связи быть не реже 2-3 часов в день.