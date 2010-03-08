Необходимо создать 3 баннера размером 180 на 126 точек. На всех баннерах должен присутствовать логотип компании и ее название. Хотелось бы чтобы динамика была не постоянная, а дискретная(например, размотался ролик, ушел с экрана, пауза, появился ...
Flash баннер 100x100
На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении.
А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы.
Текст длинный, поэтому пусть слова так же поочередно появляются и изчезают.
Например сначало появится "Самый выгодный бизнес", потом эти слова изчезнут и появится "Наклейки на цветы".
Баннер должен быть до двадцати пяти кб. Форматом 100x100
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