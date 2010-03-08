Flash баннер 100x100

На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении.

А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы.

Текст длинный, поэтому пусть слова так же поочередно появляются и изчезают.

Например сначало появится "Самый выгодный бизнес", потом эти слова изчезнут и появится "Наклейки на цветы".

Баннер должен быть до двадцати пяти кб. Форматом 100x100