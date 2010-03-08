Flash баннер 100x100

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен23 заявки336 просмотров

На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении.

А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы.

Текст длинный, поэтому пусть слова так же поочередно появляются и изчезают.

Например сначало появится "Самый выгодный бизнес", потом эти слова изчезнут и появится "Наклейки на цветы".

Баннер должен быть до двадцати пяти кб. Форматом 100x100

15 лет назад
po4emu
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Хорошая исполнительница. Оперативно откликнулась. Сразу выслала работы. Цену поставила ниже чем предлагалось. Очень понравился баннер и цена меня как заказчика вполне устроила. Рекомендую.
Хороший заказчик, четко формулирует ТЗ, знает чего хочет и оплачивает работу. Рекомендую для сотрудничества

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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