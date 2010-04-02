Баннер - привоз автомобилей под распил

Работа Вадима была выполнена качественно и в срок. Уровень работы очень высок. Как я сказал Вадиму: "В твоих работах есть изюминка, поэтому мы выбрали тебя". И он нас не разочаровал. В будущем планируем все работы по созданию флэш-баннеров отдавать только ему. Порекомендовал бы его остальным, но тогда боюсь, что у него на наши проекты совсем не останется времени )