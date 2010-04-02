Баннер - привоз автомобилей под распил

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Завершен16 заявок366 просмотров

Требуется разработать баннер для рекламы компании, занимающейся привозом распиленных автомобилей

Описание сюжета:

машина едет прямо на тебя. подъезжает близко и поворачивается боком. сверху на неё опускается пила и распиливает пополам. после половинки разъезжаются в разные стороны и уступают место словам "Привоз половинок"

Машина - новый краун или марк.

Описание характеристик баннера:

Размеры: 234 x 60

Подробности в личке или по указанным в профиле контактам.

15 лет назад
demwis
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Hunterrr
Вадим 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Работа Вадима была выполнена качественно и в срок. Уровень работы очень высок. Как я сказал Вадиму: "В твоих работах есть изюминка, поэтому мы выбрали тебя". И он нас не разочаровал. В будущем планируем все работы по созданию флэш-баннеров отдавать только ему. Порекомендовал бы его остальным, но тогда боюсь, что у него на наши проекты совсем не останется времени )
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, с оплатой никаких вопросов. Было очень приятно сотрудничать, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Hunterrr
Вадим 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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