Создание баннера 728*90, 240*400

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок330 просмотров

Технические требования к Flash-баннерам,

размещаемым на площадке Odnoklassniki.ru через платформу AdRiver

1. Для осуществления размещения площадке должен быть передан баннер в формате .SWF, его вариант в формате .GIF, а также альтернативный текст.

2. Если требуется кликабельность баннера, отдельно должна быть предоставлена ссылка на рекламируемую страницу заказчика (URL).

3. Все файлы, относящиеся к одной единице рекламы, должны иметь одно и то же имя.

4. Имя файлов нужно составить по принципу: Клиент_ Регион_Размер.

5. Размер каждого из файлов .SWF и .GIF не должен превышать 25 Kb.

6. Разрешено использование Flash не выше 8-й версии.

7. Формат баннера (высота и ширина) должны соответствовать запрашиваемой позиции.

8. Переход на рекламируемую страницу заказчика должен осуществляться только по событию нажатия на баннер мышкой. При нажатии на баннер рекламируемая страница заказчика должна открываться в новом окне. При этом окно портала Odnoklassniki.ru должно оставаться открытым.

9. Чтобы обеспечить возможность учета переходов, для создания ссылки в flash-баннере необходимо использовать объект button с обработкой события нажатия на баннер:

on (release) {

getURL(_root.link1, "_blank");

}

10. Не допускается обмен информацией flash-баннера с внешними сайтами (конструкции loadMovie, loadVariables, XML.load и другие).

11. Не допускается взаимодействие flash-баннера с веб-страницей (конструкции getURL(“javascript:”), ExternalInterface и другие).

12. Не допускается доступ баннера к персональной информации пользователей (конструкции SharedObject, LocalConnection, System.getClipboard, доступ к микрофону или видео-камере и т.д.).

13. Баннер не должен создавать высокую нагрузку на процессор компьютера пользователя (Pentium III 1130 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 32 МБ видео памяти).

JavaScript
15 лет назад
ayax
47 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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