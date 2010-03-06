Требуется разработать баннер для рекламы компании, занимающейся привозом распиленных автомобилей Описание сюжета: машина едет прямо на тебя. подъезжает близко и поворачивается боком. сверху на неё опускается пила и распиливает пополам. после ...
Создание баннера 728*90, 240*400
Технические требования к Flash-баннерам,
размещаемым на площадке Odnoklassniki.ru через платформу AdRiver
1. Для осуществления размещения площадке должен быть передан баннер в формате .SWF, его вариант в формате .GIF, а также альтернативный текст.
2. Если требуется кликабельность баннера, отдельно должна быть предоставлена ссылка на рекламируемую страницу заказчика (URL).
3. Все файлы, относящиеся к одной единице рекламы, должны иметь одно и то же имя.
4. Имя файлов нужно составить по принципу: Клиент_ Регион_Размер.
5. Размер каждого из файлов .SWF и .GIF не должен превышать 25 Kb.
6. Разрешено использование Flash не выше 8-й версии.
7. Формат баннера (высота и ширина) должны соответствовать запрашиваемой позиции.
8. Переход на рекламируемую страницу заказчика должен осуществляться только по событию нажатия на баннер мышкой. При нажатии на баннер рекламируемая страница заказчика должна открываться в новом окне. При этом окно портала Odnoklassniki.ru должно оставаться открытым.
9. Чтобы обеспечить возможность учета переходов, для создания ссылки в flash-баннере необходимо использовать объект button с обработкой события нажатия на баннер:
on (release) {
getURL(_root.link1, "_blank");
}
10. Не допускается обмен информацией flash-баннера с внешними сайтами (конструкции loadMovie, loadVariables, XML.load и другие).
11. Не допускается взаимодействие flash-баннера с веб-страницей (конструкции getURL(“javascript:”), ExternalInterface и другие).
12. Не допускается доступ баннера к персональной информации пользователей (конструкции SharedObject, LocalConnection, System.getClipboard, доступ к микрофону или видео-камере и т.д.).
13. Баннер не должен создавать высокую нагрузку на процессор компьютера пользователя (Pentium III 1130 МГц, 512 МБ оперативной памяти и 32 МБ видео памяти).
Заявки фрилансеров
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