Рамка и баннер

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Завершен6 заявок316 просмотров

РАМКА

В приложении - какая должна быть рамка (углы)

Размеры -

210 -ширина

300 - высота

Цвет - взять голубой с сайта http://www.kroha-online.ru/

белый фон

Банер - ширина 220, высота 30-35

На банере малыш с сайта http://www.kroha-online.ru/ (см. под логотипом)

На банере текст - "Товар дня"

Банер gif анимирован, - надпись появляется, исчезает.

Рассматриваются только предложения в тендере. Остальное игнорируется.

15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад
$15
1 день
Работа сделана качественно, в срок. Александр вежлив, умеет задавать правильные вопросы, все делает с душой!
Отличный заказчик! Чётко ставит задание, всегда на связи, приятен в общении и своевременно платит. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад

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