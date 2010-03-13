Требуется разработать баннер для рекламы компании, занимающейся привозом распиленных автомобилей Описание сюжета: машина едет прямо на тебя. подъезжает близко и поворачивается боком. сверху на неё опускается пила и распиливает пополам. после ...
Рамка и баннер
РАМКА
В приложении - какая должна быть рамка (углы)
Размеры -
210 -ширина
300 - высота
Цвет - взять голубой с сайта http://www.kroha-online.ru/
белый фон
Банер - ширина 220, высота 30-35
На банере малыш с сайта http://www.kroha-online.ru/ (см. под логотипом)
На банере текст - "Товар дня"
Банер gif анимирован, - надпись появляется, исчезает.
Рассматриваются только предложения в тендере. Остальное игнорируется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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