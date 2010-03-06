Счастливые ангелы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок306 просмотров

Сделать флеш баннер для интернет магазина детских товаров. Баннер должен отображать категории товаров и производителей. Желательно, но не обязательно связывать его с детьми или с названием "Счастливые ангелочки" Баннер может быть светлый и пастельный или глянцевый.

15 лет назад
happy-angels
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннер - привоз автомобилей под распил

    Требуется разработать баннер для рекламы компании, занимающейся привозом распиленных автомобилей Описание сюжета: машина едет прямо на тебя. подъезжает близко и поворачивается боком. сверху на неё опускается пила и распиливает пополам. после ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание баннера 728*90, 240*400

    Технические требования к Flash-баннерам, размещаемым на площадке Odnoklassniki.ru через платформу AdRiver 1. Для осуществления размещения площадке должен быть передан баннер в формате .SWF, его вариант в формате .GIF, ...

    JavaScript
    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание трёх Flash баннеров.

    $30

    Требуются качественные (не с программой Flax) Flash баннеры для бизнес сайта. Размеры: 468x60; 500x100; 120х600. Тема сайта: помощь в поиске бизнес партнёров, организация бизнеса под ключ. Графика на Ваше усмотрение, чтобы соответствовала тематике. Слова: готовый ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рамка и баннер

    РАМКА В приложении - какая должна быть рамка (углы) Размеры - 210 -ширина 300 - высота Цвет - взять голубой с сайта http://www.kroha-online.ru/ белый фон ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка анимированного баннера 150х400

    $15

    Необходимо разработать анимированный баннер формата 150х400 Цель данного баннера сообщить посетителям сайта о открытии тематического форума о центрах обработки данных forum.telecombloger.ru оплата WMR

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • GIF баннеры 88x31

    $10

    Нужно сделать 3 GIF баннера 88x31 по одному на каждый сайт: avishka.ru yakino.net za-cadrom.ru Бюджет 10 баксов за всё.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер 100x100

    $10

    На баннере должны поочерёдно меняться картинки, которые высылаю во вложении. А так же, где-нибудь внизу баннера надо вставить текст: Самый выгодный бизнес - Наклейки на цветы. Текст длинный, поэтому пусть ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад