Требуется переделать существующие любительские баннеры 240*60- добавить графику, изменить дизайн, поправить текст.
Flash баннер 728х90
Нужен баннер 728х90.
ТЗ в приложении.
Пишите цену.
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