Создание двух Flash баннеров

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен16 заявок286 просмотров

Требуется переделать существующие любительские баннеры 240*60- добавить графику, изменить дизайн, поправить текст.

15 лет назад
mihail123
Иван 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

markinyan
Ян 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$17
1 день
Сделал быстро и прфессионально.
Благоприятно и продуктивно сотрудничали. Буду рад видеть среди клиентов и в будущем

Заявки фрилансеров

markinyan
Ян 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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