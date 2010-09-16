beatom

Дмитрий beatom

 
43 годаУкраина/Киев
19 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
GIF баннермейкер, дизайнер

Banners | printing | logo | web | favicon | photo | visualization

--------------------------------------------------------------------------------

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
mazurin71
Инна 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Нужно убрать тень на фото
Отличная, оперативная, практически мгновенная работа. Респект.
Адекватный, оперативный заказчик. И цена четко соразмерна задаче. В итоге - все быстро и все довольны.
Ответный отзыв
web-order
Виктор 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$6
10 баллов
13 лет назад
2 партнерские гиф-кнопки
Сроки, цена и качество - превосходят ожидания! Человек, который работает на результат! Рекомендую для сотрудничества!
Адекватный и правильный заказчик. Рек.
Ответный отзыв
tig-k
Карр 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$16
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Кузьмина Дмитрия (beatom)
Отличная работа! Креативно! Стильно! Много вариантов на выбор, один другого лучше! Спасибо, Дмитрию! Отличный исполнитель с богатой фантазией! Рекомендую!
Хороший заказчик. Приятно отношение, оценка усердия исполнителя. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Volzok
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Баннер для сайта
Доволен сотрудничеством. Человек работает очень быстро и адекватно реагирует на мою дотошность =).
Хороший заказчик. Доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
LiDow
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать лого в фотошопе
Дмитрий отлично справился с заданием. Качественно, профессионально и быстро сделал работу, исправил по моим пожеланиям. Приятно сотрудничать - всем рекомендую.
Приятный последовательный заказчик, не склонен к изнемождению работника "вылизыванием" ненужным, что иногда так выматывает. Надеюсь, еще поработем.
Ответный отзыв
Баннеры
16 отзывов
от $4
от 1 дня
#100
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $3
от 1 дня
#66
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#145
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#302
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#786