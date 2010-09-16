GIF баннермейкер, дизайнер
Banners | printing | logo | web | favicon | photo | visualization
--------------------------------------------------------------------------------
Портфолио
- Работа для Flora2000. ru211 просмотров
- Работа для Flora2000. ru192 просмотра
- Работа для Flora2000. ru165 просмотров
- Работа для Flora200. ru257 просмотров
- Работа с Flora2000. ru176 просмотров
- Без названия210 просмотров
- Без названия212 просмотров
- Без названия200 просмотров
- Продолжение серии конструктора маек. Текст, 468х60276 просмотров
- Конструктор маек на Vsemayki.ru - 468x60287 просмотров
- Продолжение серии Контсруктора футболок. Текст.224 просмотра
- Конструктор маек на Vsemayki.ru399 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Отличная, оперативная, практически мгновенная работа. Респект.
Ответный отзыв
Адекватный, оперативный заказчик. И цена четко соразмерна задаче. В итоге - все быстро и все довольны.
$6
10 баллов
13 лет назад
Сроки, цена и качество - превосходят ожидания! Человек, который работает на результат! Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Адекватный и правильный заказчик. Рек.
$16
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! Креативно! Стильно! Много вариантов на выбор, один другого лучше! Спасибо, Дмитрию! Отличный исполнитель с богатой фантазией! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно отношение, оценка усердия исполнителя. Рекомендую к работе.
$12
10 баллов
13 лет назад
Доволен сотрудничеством. Человек работает очень быстро и адекватно реагирует на мою дотошность =).
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Доволен сотрудничеством
$15
10 баллов
14 лет назад
Дмитрий отлично справился с заданием. Качественно, профессионально и быстро сделал работу, исправил по моим пожеланиям. Приятно сотрудничать - всем рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный последовательный заказчик, не склонен к изнемождению работника "вылизыванием" ненужным, что иногда так выматывает. Надеюсь, еще поработем.
Баннеры
16 отзывов
от $4
от 1 дня
#100
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $3
от 1 дня
#66
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#145
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#302
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $50
от 3 дней
#786