Переделать имеющийся флеш-баннер. исходный размер 600х100 под размеры 728х90. Важное условие сделать баннер размером не более 25 кб. Упрощать креатив баннера не допускается. Исходник (.fla) покажу выбранному исполнителю. П.С. очень желательны Кемеровские исполнители
Комплект баннеров (3 штуки)
Требуется комплект баннеров (3 штуки). Содержание _по сути_ одинаковое, просто кроп разных размеров.
1) Размеры: 468*60, 468*200, 468*350.
2) Статика (jpg), желательно - экономный размер файла, но без фанатизма.
3) Тексты будут предоствлены.
4) Тематика сайта "взрослая" (эскорт услуги - your-dreamed-girls.com), так что содержание соответствующее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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