Комплект баннеров (3 штуки)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен25 заявок314 просмотров

Требуется комплект баннеров (3 штуки). Содержание _по сути_ одинаковое, просто кроп разных размеров.

1) Размеры: 468*60, 468*200, 468*350.

2) Статика (jpg), желательно - экономный размер файла, но без фанатизма.

3) Тексты будут предоствлены.

4) Тематика сайта "взрослая" (эскорт услуги - your-dreamed-girls.com), так что содержание соответствующее.

15 лет назад
wingman2006
Юрий 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

beatom
44 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Быстро, качественно. Претензий - 0.
Толково и без придирок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

beatom
44 года
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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