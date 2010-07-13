Сделать флеш-баннер. На белом фоне диск золотого цвета. Внутри диска выводятся надписи. С интервалом в 5 сек. Диск вращается, после поворота появляется новая надпись.
Разработка flash-баннеров
Разработать 4 flash-баннера.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим баннер для сайта обменника и кнопка для того же сайта, размеры баннера 468х60...Завершен15 лет назад
- $50
Требуется комплект баннеров (3 штуки). Содержание _по сути_ одинаковое, просто кроп разных размеров. 1) Размеры: 468*60, 468*200, 468*350. 2) Статика (jpg), желательно - экономный размер файла, но без фанатизма. ...Завершен15 лет назад
- $10
Переделать имеющийся флеш-баннер. исходный размер 600х100 под размеры 728х90. Важное условие сделать баннер размером не более 25 кб. Упрощать креатив баннера не допускается. Исходник (.fla) покажу выбранному исполнителю. П.С. очень желательны Кемеровские исполнителиЗавершен15 лет назад
- $14
Задача несложная: нужно поменять три картинки на баннере на 3 из архива с сохранением эффектов анимацииЗавершен15 лет назад
Нужен баннер 728х90. ТЗ в приложении. Пишите цену.Закрыт15 лет назад
- $17
Требуется переделать существующие любительские баннеры 240*60- добавить графику, изменить дизайн, поправить текст.Завершен15 лет назад
- $50
День добрый, уважаемые! Задача: Сделать "шапку" для резинового сайта. Графика растровая (фотографии). Три изображения с персонажами на фонах должны сменять друг друга, т.е. отображаться по очереди с продолжительностью примерно 20 сек каждое. ...Баннеры15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужны кнопка сайта 88*31 и баннер 468*60, рекламирующая интернет-магазин спорттоваров. http://sporttomsk.ru Приветствуются яркие, красивые и интересные работы... Если кому понадобится, PSD-лого во вложенииЗавершен15 лет назад
240х400 и 900х120 Тех.требования к баннерам тут http://sales.mail.ru/tech.htm . Материала много. но только растр.Закрыт15 лет назад