Создание флеш баннера

Интересует изготовление флеш баннера. (тематика автозапчасти)

Мне нужно разработать идею и воплотить в баннере потом это все подогнать под нужные размеры.

Скажу сразу будет куча правок.

Есть макета для борда можно доделать ее или предложить новую.