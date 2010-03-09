Создание рич - медиа баннера для соц.сети

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок1609 просмотров
#1$100

Создание рич - медиа баннера(300*300 плюс ресайз 730*90) для старта автомобильной

социальной сети www.vmashine.com .Идеи ваши.

15 лет назад
danke1
53 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

powerrr
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
#1
Было очень приятно работать с Алексеем. Задача поставлена четко лаконично и понятно. Оплата произвдена незамедлительно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

powerrr
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
#1

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