Флеш баннер

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Закрыт5 заявок268 просмотров

Нужно нарисовать Флеш баннер. Подробности в аське 95 ноль ноль 598

15 лет назад
San-Sanich
54 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

belv
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
По данному проекту общение происходило по ICQ, заказчик менял в ходе проекта требования к баннеру, ссылаясь на заказчика, пришлось сделать поэтапно три разных баннера. В конце концов было получено отмашка что закончили. С того времени прошло больше месяца. Заказчик отделывался парой слов в ICQ, при этом находясь в состоянии недоступности.Все обещал. По моему понимаю этот человек- кидало и на этом специализируется. Будьте осторожны с подобным заказчиком.

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belv
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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