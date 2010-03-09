Флеш баннер

По данному проекту общение происходило по ICQ, заказчик менял в ходе проекта требования к баннеру, ссылаясь на заказчика, пришлось сделать поэтапно три разных баннера. В конце концов было получено отмашка что закончили. С того времени прошло больше месяца. Заказчик отделывался парой слов в ICQ, при этом находясь в состоянии недоступности.Все обещал. По моему понимаю этот человек- кидало и на этом специализируется. Будьте осторожны с подобным заказчиком.