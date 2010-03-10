Требуется разработка баннеров

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Закрыт18 заявок304 просмотра

Доброго всем дня.

Требуется разработка баннеров типа

http://www.machaon.ru/ ( верхний баннер )

Информация будет браться из наших проектов + наши акции и тд.

Сайт http://apply.ru

Пишите цены и сроки в проекте.

15 лет назад
alex_gall
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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