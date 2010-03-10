Разработать 2 flash-баннера Укажите стоимость и сроки.
Требуется разработка баннеров
Доброго всем дня.
Требуется разработка баннеров типа
http://www.machaon.ru/ ( верхний баннер )
Информация будет браться из наших проектов + наши акции и тд.
Сайт http://apply.ru
Пишите цены и сроки в проекте.
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