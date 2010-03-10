Надо размножить баннеры SWF

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок241 просмотр

Есть исходники баннеров в формате FLA (adobe flash cs3). Надо сделать много баннеров в формате SWF.

Задача:

Взять картинки ужать без потери качества и добавить в банеры. (без ссылок)

Размер банеров строго не более 50кб.

Примерный сумарный объем около 110 банеров.

Пример банеров тут: gеrdах.ru/content/baners/ (напишите ссылку в адресной строке от руки так как в ссылки использованы русские буквы)

Оплата вебмани или яндекс деньги. Расчет в рублях по курсу 1уе=30руб

Указывайте цену в уе и сроки.

15 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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