Надо размножить баннеры SWF

Есть исходники баннеров в формате FLA (adobe flash cs3). Надо сделать много баннеров в формате SWF.

Задача:

Взять картинки ужать без потери качества и добавить в банеры. (без ссылок)

Размер банеров строго не более 50кб.

Примерный сумарный объем около 110 банеров.

Пример банеров тут: gеrdах.ru/content/baners/ (напишите ссылку в адресной строке от руки так как в ссылки использованы русские буквы)

Оплата вебмани или яндекс деньги. Расчет в рублях по курсу 1уе=30руб

Указывайте цену в уе и сроки.