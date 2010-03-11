Разработать баннер в формате rich-media

Нужен человек, который разработает баннер в формате rich-media для сайта голосовых поздравлений. Жду портфолио, сроки, цены. Особо обращаю внимание на претендентов с опытом разработки баннером именно такого формата.

Также его нужно будет закодить таким образом, чтобы он показывался одному айпи один раз в сутки и была возможность прикрутить его к партнёрке. Вообщем, требуется готовое решение, которое бы осталось вставить на сайт и всё:)