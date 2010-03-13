Разработать 2 flash-баннера Укажите стоимость и сроки.
Флеш баннер + Ресайз.. Сегодня.
Баннер флеш 320х260 + Рисайз до 200х160
Срочно – сегодня вечером.
Есть баннер по другой теме: нужно поменять текст и картинки. Адаптировать анимацию под новую картинку, добавить слайды с логотипом.
Баннеры призваны поддержать весеннюю Кампанию в Интернете.
Цели Кампании: подстегнуть продажи, создать лояльность клиентов, повысить узнаваемость бренда.
Задача баннеров: обеспечить трафик на вебсайт. Предложения по повышению кликабельности приветствуются.
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