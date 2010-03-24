Создание флеш ролика и последующая его конвертация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен14 заявок289 просмотров

Привет, мне надо сделать что-то ворде рекламного ролика.Сделать во флеше, а потом конвертировать в видео файл (.avi) Качество телевизионное (4 к 3). Это будет 10 секундный ролик сайта Rozetka.md

Идеи можно черпать с уже готового флеш банера.

Банера уже висят в инете. Скину ссылку, покажу.

Цветовая гамма, логотип все есть. Жду предложений...

15 лет назад
rozetka
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$50
4 дня
Приятно работать с человеком. Только положительные эмоции от работы с ним. Терпеливо и аккуратно выполнил все мои просьбы. Советую...
Был рад нашему сотруднеччетву, работа получилась интересной, рекомендую как ответсвенного заказчика.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад

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