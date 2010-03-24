Создание флеш ролика и последующая его конвертация

Привет, мне надо сделать что-то ворде рекламного ролика.Сделать во флеше, а потом конвертировать в видео файл (.avi) Качество телевизионное (4 к 3). Это будет 10 секундный ролик сайта Rozetka.md

Идеи можно черпать с уже готового флеш банера.

Банера уже висят в инете. Скину ссылку, покажу.

Цветовая гамма, логотип все есть. Жду предложений...