Создание статичного баннера (.jpg) сайту Contentis

Необходимо сделать 9 рекламных баннеров на сайт. Баннеры небольшие, точные размеры в пн-вт, когда мне их сообщит наш разработчик портала. Каждый из баннеров должен состоять из меняющихся картинок, но если кто-то умеет делать анимацию, то ...