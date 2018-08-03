Создание статичного баннера (.jpg) сайту Contentis

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен43 заявки1752 просмотра
#1$20
#2$1
#3$1
#4$1
#5$1

Сайт www.contentis.ru (внизу справа)

Размер баннера - 310px*310px

На баннере должны быть изображены:

1. Логотипы http://www.usabilitylab.ru/, http://www.gui.ru/, http://www.uidesign.ru/, http://usethics.ru/

2. Заметная, написанная под стиль самого сайта надпись "Те, с кем мы в юзабилити вместе"

3. Фишки на ваш вкус

15 лет назад
atemixx
Артем 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

beliy1974
Белый 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1
ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
#5
Ок
Приятно было поучавствовать в конкурсе. Спасибо!
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 минут назад
15 лет назад
#4
Ок
Ok
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
#2
Ок
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
#3
Спасибо Ольге! Рекомендую!
все замечательно

Заявки фрилансеров

beliy1974
Белый 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1
ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
#5
alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
9 минут назад
15 лет назад
#4
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
15 лет назад
#2
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
#3

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