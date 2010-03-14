Изготовление flash-баннера для сайта

Выполнить баннер размером 728х90, согласно «раскадровке» (в приложении), так же можно ориентироваться на видеоролик (в приложении). Краткое ТЗ тоже в приложении. Так же в приложении примеры баннеров, по ним можно ориентироваться на качество ...