Разработка Флеш-Баннера 728x90

Выполнить баннер размером 728х90, согласно «раскадровке» (в приложении), так же можно ориентироваться на видеоролик (в приложении).

Краткое ТЗ тоже в приложении.

Так же в приложении примеры баннеров, по ним можно ориентироваться на качество исполнения;

+ логотип