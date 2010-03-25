Здравствуйте Суть задания написана в приложенном ТЗ. Исходники баннера предоставлю. Просьба указать сумму и написать способ решения задачи №1, а также перечень эффектов, которые вы реализуете за указанную вами сумму, относящихся к ...
2 баннера для перехода между сайтами
Есть 2 проекта:
Требуется разработать пару банеров (кнопочек) для перехода между ними в текущем стиле исполнения проектов. "Переход в магазин" и "переход на аукцион"
Размещение - где-нибудь в шапке. Размер, форма и прочее - на Ваш и наш вкус.
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