2 баннера для перехода между сайтами

Есть 2 проекта:

http://priceshock.ru

http://auction.priceshock.ru

Требуется разработать пару банеров (кнопочек) для перехода между ними в текущем стиле исполнения проектов. "Переход в магазин" и "переход на аукцион"

Размещение - где-нибудь в шапке. Размер, форма и прочее - на Ваш и наш вкус.