Флеш баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки247 просмотров

Срочно нужен в двух размерах

468х60 и 640х80

15 лет назад
aleksdev
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$50
1 день
Выбрал Андрея из-за большого количества положительных отзывов. И НЕ пожалел. Сработал быстро и, что самое главное, качественно!
Поработали быстро, качественно и плодотворно! Рекомендую Александра! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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