Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом:

- в верхнем левом углу удалить слово

вместо

- стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а также

немного увеличить цифру процентной ставки;

- справа от стрелки - удалить изображение дома, а также немного

увеличить изображение автомобиля (само авто можно заменить);

- из фразы:

словосочетание

- под стрелкой крупными буквами дописать:

- нижняя треть рекламной листовки - удалить фразу

ювелірних виробів>>;

- нижний правый угол - удалить сноску со сроком действия акции;

- внизу добавить телефоны: (044) 425-19-59, (044) 462-48-54

Срок - завтра до 17-00 по Киеву