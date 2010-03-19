Баннер 240х350

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок271 просмотр

Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом:

- в верхнем левом углу удалить слово

вместо

- стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а также

немного увеличить цифру процентной ставки;

- справа от стрелки - удалить изображение дома, а также немного

увеличить изображение автомобиля (само авто можно заменить);

- из фразы:

словосочетание

- под стрелкой крупными буквами дописать:

- нижняя треть рекламной листовки - удалить фразу

ювелірних виробів>>;

- нижний правый угол - удалить сноску со сроком действия акции;

- внизу добавить телефоны: (044) 425-19-59, (044) 462-48-54

Срок - завтра до 17-00 по Киеву

15 лет назад
adjaro
Артур 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 лет назад
$20
1 день
Качественно, в сжатые сроки выполненная работа. Рекомендую, как грамотного исполнителя.
Четкая формулировка задания, своевременная и полная оплата его выполнения. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 лет назад

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