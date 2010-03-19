Banner 200x300 dla magasina!
Баннер 240х350
Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом:
- в верхнем левом углу удалить слово
вместо
- стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а также
немного увеличить цифру процентной ставки;
- справа от стрелки - удалить изображение дома, а также немного
увеличить изображение автомобиля (само авто можно заменить);
- из фразы:
словосочетание
- под стрелкой крупными буквами дописать:
- нижняя треть рекламной листовки - удалить фразу
ювелірних виробів>>;
- нижний правый угол - удалить сноску со сроком действия акции;
- внизу добавить телефоны: (044) 425-19-59, (044) 462-48-54
Срок - завтра до 17-00 по Киеву
Выбранный исполнитель
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