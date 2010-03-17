Требуется нарисовать несколько баннеров для интернет-магазина www.repka.ua статические + флеш. При хорошем результате - долгосрочное сотрудничество. Прошу указать среднюю стоимость баннера и портфолио
Сделать 1 баннер в GIF
Необходимо сделать 1 баннер (200x83 или меньше). Текст, некоторую графику предоставлю.
Оплата только через Я.Деньги
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