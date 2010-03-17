Сделать 1 баннер в GIF

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок212 просмотров

Необходимо сделать 1 баннер (200x83 или меньше). Текст, некоторую графику предоставлю.

Оплата только через Я.Деньги

15 лет назад
Kuptsov
Павел 
43 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все ок. Обговорили детали сотрудничества и придя к взаимоприемлемым условиям завершили сотрудничество удачно! Рекомендую.
Хорошо поработали, с оплатой никаких проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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