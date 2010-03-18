Сделать кнопку для меню сайта.

На сайте в меню есть графическая ссылка "О салоне" в 6 вариантах (рисунок приложен).

Нужно сделать аналогичную кнопку "Вакансии" в 6 вариантах - в этих же цветах, с таким же эффектом отражения, в этом же шрифте. Размер исходной кнопки: 75 x 32. Очевидно, высота новой кнопки будет прежней, а ширина изменится.

От вас - 6 jpg и 6 psd кнопок "Вакансии". Оплата - после сделанной работы: 220 WMR.