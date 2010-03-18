Сделать кнопку для меню сайта.

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок284 просмотра

На сайте в меню есть графическая ссылка "О салоне" в 6 вариантах (рисунок приложен).

Нужно сделать аналогичную кнопку "Вакансии" в 6 вариантах - в этих же цветах, с таким же эффектом отражения, в этом же шрифте. Размер исходной кнопки: 75 x 32. Очевидно, высота новой кнопки будет прежней, а ширина изменится.

От вас - 6 jpg и 6 psd кнопок "Вакансии". Оплата - после сделанной работы: 220 WMR.

15 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Над кнопками работала до тех пор, пока не сказал: "То, что нужно!".
С человеком приятно работать. Четкая и корректная формулировка заданий, своевременная оплата, все как и договаривались!

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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