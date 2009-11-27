Добрый час.

Требуется нарисовать кнопки для переключения вариантов флеш видео.

По сути будет одна кнопка, но текст в ней будет разный.

Цвет/стиль кнопки нужны в двух вариантах: для активного видео, которое проигрывается в данный момент и соответственно для неактивного.

Кнопки не должны бросаться в глаза при просмотре, так что особо разукрашивать их не нужно, главное, чтобы гармонировали с общим дизайном сайта.

Адрес сайта сообщу претенденту, кнопки и psd нужны сегодня.