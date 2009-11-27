Нарисовать кнопки

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен16 заявок295 просмотров
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Добрый час.

Требуется нарисовать кнопки для переключения вариантов флеш видео.

По сути будет одна кнопка, но текст в ней будет разный.

Цвет/стиль кнопки нужны в двух вариантах: для активного видео, которое проигрывается в данный момент и соответственно для неактивного.

Кнопки не должны бросаться в глаза при просмотре, так что особо разукрашивать их не нужно, главное, чтобы гармонировали с общим дизайном сайта.

Адрес сайта сообщу претенденту, кнопки и psd нужны сегодня.

14 лет назад
smp700
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
dmka7
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Быстрое решение, качественная реализация, спасибо
Хороший заказчик.Четко поставленное задание,и своевременная оплата.Рекомендую всем! +10!