Срочно кнопки для программы.

Необходимо сделать иконку в формате ico для браузера. 16 на 16. Что хотелось бы в иконке видеть: пример как иконка у www.weblancer.net. То-есть фон и на фоне красивая буква "D" вот пример того что нужно: http://www.weblancer.net/users/RedApple/portfolio/783265.html#item я пробовал делать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно :
1. Кнопка Minimize to Tray - исходник в приложении. Нужно увеличить размер поля, сохранить размер шрифта и заменить текст на Minimize to Tray. Сохранить в png.
2. Для прогресс бара - см. аттач Main Conversion - нужна картинка 1*18 пикселей с градиентом. Нужно сделать по аналогии с желтой, но другого цвета. Цвет нужно выбрать исходя из нашего интерфейса, чтобы смотрелось хорошо. Сохраняем в png, c глубиной цвета 24.
3. Кнопка Preview Output. Исходник - в аттаче. Надпись на кнопке Preview Output. Нужно сделать кнопку в 4 состояниях В СТИЛЕ КНОПОК abc и edit (карандаш), исходники в аттаче. Кнопка должна быть цвета и насыщенности как кнопки abc и edit. Размер кнопки - как сейчас на аттаче Screenshot. Сохранить в png.
4. В архиве 6 buttons - шесть кнопок, которые нужно привести к одному стилю. Исходники в аттаче. Что плохо - разная цветовая насыщенность кнопок в неактивном состоянии. См. active и disable из аттача. На первом скриншоте -как кнопки отображаются в активном состоянии. На disable - в неактивном. Видно, что синие кнопки выглядят очень бледными, в то время как зеленые - ярче. Нужно сделать синие немного ярче, чтобы рядом они смотрелись хорошо и однотипно.
В архиве также имеется программка для тестирования кнопок в 4 состояниях. Можно проверить нормально ли кнопка отображается и не прыгает ли.
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