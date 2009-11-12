Нарисовать часы в стиле висты.

В связи с тем что в проекте http://www.weblancer.net/projects/156157.html был найден готовый вариант пиктограмм погоды, осталась необходимость только в часах.

Требования к часам:

-изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели)

-размер 1000х1000 px

-стрелки и циферблат должны быть разложены по слоям.

сроки: до понедельника

цена: не более 500 рублей

и ссылка на Ваше портфолио.

оплата яндекс деньгами.