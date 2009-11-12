Нарисовать часы в стиле висты.

$15
Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок268 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с тем что в проекте http://www.weblancer.net/projects/156157.html был найден готовый вариант пиктограмм погоды, осталась необходимость только в часах.

Требования к часам:

-изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели)

-размер 1000х1000 px

-стрелки и циферблат должны быть разложены по слоям.

сроки: до понедельника

цена: не более 500 рублей

и ссылка на Ваше портфолио.

оплата яндекс деньгами.

14 лет назад
miaFF
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Иконки и доработки

    Необходимо следующее: Сайт TurboSMS.com.ua -нарисовать иконку "Публичная офёрта" -нарисовать кнопку "Перейти в раздел шлюза" (эту кнопку предполагаю разместить с правой стороны сайта под новостями). В идеале кнопка должна иметь иконку -нарисовать кнопку "Перейти в раздел 8668" ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо нарисовать 6 пиктограмм

    Доброго времени суток Необходимо нарисовать 6 пиктограмм из них 1. изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели). Требования к часам размер 1000х1000 px, стрелки и циферблат должны быть разложены по слоям. 2. погодные ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать иконки

    Для карт google нужный иконки. гостиница, аптека и тд. Цена сроки. Обязательный пример отправить на [email protected] 3-5 иконок. Выберу лучшее качество и цену. Иконка четко должна указывать нахождение на карте. (острый наконечник или что-то ...

    Иконки и Пиксель-арт20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки прорисовать

    $10

    Надо нарисовать вот такие иконки в размере 16*16 пикселей, если это не получится - тогда чуть чуть больше размером. А можно и готовые если есть у кого. http://style-perm.narod.ru/polza.html снаружи прозрачный фон.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать 2 значка

    $20

    Сделать примерно такие значки как в атаче. Первый с текстом "Free member" Второй "TrustPoint member" Каждый со своей цветовой гаммой, Free - предпочтительно серый, TrustPoint - светло синий, можно другой на вкус исполнителя

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать иконки в дизайн сайта

    Icq 76600000 вот сайт для работы http://balazon.ru/forumdisplay.php?f=19 вот иконки http://my.jetscreenshot.com/demo/20091112-za4s-8kb.jpg короче мне нужны иконки которые будут вместо этих и были бы ясны их значения,смотря на рисунок ,которые вписывались в дизайн и главное,нравились бы ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад