Нарисовать часы в стиле висты.

Необходимо следующее: Сайт TurboSMS.com.ua -нарисовать иконку "Публичная офёрта" -нарисовать кнопку "Перейти в раздел шлюза" (эту кнопку предполагаю разместить с правой стороны сайта под новостями). В идеале кнопка должна иметь иконку -нарисовать кнопку "Перейти в раздел 8668" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с тем что в проекте http://www.weblancer.net/projects/156157.html был найден готовый вариант пиктограмм погоды, осталась необходимость только в часах.
Требования к часам:
-изображение часов в стиле windows vista (аналоговые, которые присутствуют в боковой панели)
-размер 1000х1000 px
-стрелки и циферблат должны быть разложены по слоям.
сроки: до понедельника
цена: не более 500 рублей
и ссылка на Ваше портфолио.
оплата яндекс деньгами.
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