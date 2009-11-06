Сделать 2 значка

$20
Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок167 просмотров
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Сделать примерно такие значки как в атаче.

Первый с текстом "Free member"

Второй "TrustPoint member"

Каждый со своей цветовой гаммой, Free - предпочтительно серый, TrustPoint - светло синий, можно другой на вкус исполнителя

14 лет назад
Alex698
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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