Нужно создать favicon

Icq 76600000 вот сайт для работы http://balazon.ru/forumdisplay.php?f=19 вот иконки http://my.jetscreenshot.com/demo/20091112-za4s-8kb.jpg короче мне нужны иконки которые будут вместо этих и были бы ясны их значения,смотря на рисунок ,которые вписывались в дизайн и главное,нравились бы ...