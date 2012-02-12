Наталия Марченко nisik555nisik555
38 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
Портфолио
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- Клуб заботливых мам179 просмотров
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- София85 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Качество работ на высоте, что в конкурсе, что в портфолио! Сразу понравился ее вариант, дизайнер высшего уровня! Внесены все необходимые доработки, лого удался! Заказчик очень доволен, впрочем как и я! При выборе исполнителем, смело делайте свой выбор, гарантированный результат! Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо Вячеславу за интересный конкурс. Предложил свои идеи для доработки предложенного мною варианта логотипа, вследствии чего вместе смогли доработать логотип и обрадовать клиента. Клиент результатом очень довольна. Рекомендую Вячеслава как отличного дизайнера - специалиста: профессионал, ответственный, креативность, грамотность. Приятен в общении. Доводит начатое дело до конца. Рекомендую!
$15
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
$70
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с Алексеем.Отличный заказчик.Четкое задание,оплата в срок,приятен в общении.Всем советую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.Рекомендую!
$150
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! Наталия, подошла ответственно к работе и делала поправки в течении 3-х дней, продолжаем работать с нею дальше. Рекомендую всем :) С уважением, Бахтияр!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик!Четкое ТЗ, всегда на связи,оплата в срок.Остались самые приятные впечатления от сотрудничества!Спасибо за интересный конкурс.
$10
10 баллов
12 лет назад
Т.к Я первый раз на такой бирже, не совсем разобрался в составлении ТЗ. Наталия - единственный человек, который понял меня из более десятка фрилансеров. Быстрые ответы и редактирования очень меня порадовали. Всем рекомендую nisic555 ;)
Ответный отзыв
Максим отличный заказчик.Очень вежливый и приятный собеседник.Четкое ТЗ.Оплата поступила в полном объеме и своевременно.Спасибо за интересный проект.Буду рада дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!