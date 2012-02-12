nisik555

Наталия Марченко nisik555

 
38 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
093
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Редизайн логотипа для кафе
Качество работ на высоте, что в конкурсе, что в портфолио! Сразу понравился ее вариант, дизайнер высшего уровня! Внесены все необходимые доработки, лого удался! Заказчик очень доволен, впрочем как и я! При выборе исполнителем, смело делайте свой выбор, гарантированный результат! Спасибо!
Спасибо Вячеславу за интересный конкурс. Предложил свои идеи для доработки предложенного мною варианта логотипа, вследствии чего вместе смогли доработать логотип и обрадовать клиента. Клиент результатом очень довольна. Рекомендую Вячеслава как отличного дизайнера - специалиста: профессионал, ответственный, креативность, грамотность. Приятен в общении. Доводит начатое дело до конца. Рекомендую!
Ответный отзыв
klenoviy
42 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Ребрендинг логотипа праздничного агентства.
Рекомендую
Очень хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа ООО "Рассветъ"
Всё отлично! Рекомендую!
Было приятно сотрудничать с Алексеем.Отличный заказчик.Четкое задание,оплата в срок,приятен в общении.Всем советую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.Рекомендую!
Ответный отзыв
BakST-GROUP
Юсупов 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Требуется разработать дизайн логотипа для бренда
Отличная работа! Наталия, подошла ответственно к работе и делала поправки в течении 3-х дней, продолжаем работать с нею дальше. Рекомендую всем :) С уважением, Бахтияр!
Замечательный заказчик!Четкое ТЗ, всегда на связи,оплата в срок.Остались самые приятные впечатления от сотрудничества!Спасибо за интересный конкурс.
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ra12
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Логотип для автоблога
Т.к Я первый раз на такой бирже, не совсем разобрался в составлении ТЗ. Наталия - единственный человек, который понял меня из более десятка фрилансеров. Быстрые ответы и редактирования очень меня порадовали. Всем рекомендую nisic555 ;)
Максим отличный заказчик.Очень вежливый и приятный собеседник.Четкое ТЗ.Оплата поступила в полном объеме и своевременно.Спасибо за интересный проект.Буду рада дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!
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