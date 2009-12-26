Иконки прорисовать

Сделать примерно такие значки как в атаче. Первый с текстом "Free member" Второй "TrustPoint member" Каждый со своей цветовой гаммой, Free - предпочтительно серый, TrustPoint - светло синий, можно другой на вкус исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо нарисовать вот такие иконки в размере 16*16 пикселей, если это не получится - тогда чуть чуть больше размером. А можно и готовые если есть у кого.
http://style-perm.narod.ru/polza.html
снаружи прозрачный фон.
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