Профессиональное создание сайта и дизайн

Мы - команда креативных профессионалов, которые умеют ценить время, как свое так и своих клиентов.

В своей работе мы полностью отказались от такого проявления вчерашнего дня, как менеджеры, которые во многих случаях просто не могут понять смысл требований заказчика и адекватно объяснить это рабочему. Вы можете непосредственно общаться со своим разработчиком, если хотите, конечно. Люди ответственные за проекты, конечно же есть. Но и они в большинстве случаев работают не только над поиском клиентов, но и над некоторыми видами работ. Так что Вы попадете в исключительно теплую обстановку дружественного коллектива, отзывчивого именно к Вашим проблемам.

Мы предлагаем Вам широкий спектр исполнения различных услуг, таких как:

- Уникальный и качественный дизайн как одной страницы, так и полностью всего сайта.

- Создание иконок как для стандартных програмных интерфейсов, так и уникальных и неповторимых приложений, где каждая иконка увеличит лояльность пользователей к Вашему ресурсу.

- Создание сайта "под ключ". От разработки концепта, дизайна и до установки на хостинг.

- Кроссбраузерная и валидная верстка страниц, сделанная согласно виду Ваших шаблонов.

- Поисковая оптимизация сайтов (SEO).

- Создание 3д/3d графики различной направленности - от рендера квартир, домов и до промышленного дизайна.

- Оптимизация серверной и клиентской части Ваших веб приложений под высокие нагрузки.

- Разработка логотипа, его концептуальное наполнение и креативное исполнение, а также создание красивого и солидного набора корпоративной айдентики или фирменного стиля Вашей компании.

- Создание различного вида креативных работ - таких как полиграфия, создание баннеров и иллюстраций, а также векторных работ любой сложности.

- Улучшение или разработка пользовательского интерфейса и системы взаимодействия вашего сайта или вебприложения с пользователем.

На этом список того, что мы можем не заканчивается. Мы любим сложные и серьезные проекты! Серьезно!!!

Пишите, спрашивайте - и Вам обязательно ответят.