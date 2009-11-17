dioteos

Антон Патрикеев dioteos

 
37 летУкраина/Винница
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональное создание сайта и дизайн

Мы - команда креативных профессионалов, которые умеют ценить время, как свое так и своих клиентов.

В своей работе мы полностью отказались от такого проявления вчерашнего дня, как менеджеры, которые во многих случаях просто не могут понять смысл требований заказчика и адекватно объяснить это рабочему. Вы можете непосредственно общаться со своим разработчиком, если хотите, конечно. Люди ответственные за проекты, конечно же есть. Но и они в большинстве случаев работают не только над поиском клиентов, но и над некоторыми видами работ. Так что Вы попадете в исключительно теплую обстановку дружественного коллектива, отзывчивого именно к Вашим проблемам.

Мы предлагаем Вам широкий спектр исполнения различных услуг, таких как:

- Уникальный и качественный дизайн как одной страницы, так и полностью всего сайта.

- Создание иконок как для стандартных програмных интерфейсов, так и уникальных и неповторимых приложений, где каждая иконка увеличит лояльность пользователей к Вашему ресурсу.

- Создание сайта "под ключ". От разработки концепта, дизайна и до установки на хостинг.

- Кроссбраузерная и валидная верстка страниц, сделанная согласно виду Ваших шаблонов.

- Поисковая оптимизация сайтов (SEO).

- Создание 3д/3d графики различной направленности - от рендера квартир, домов и до промышленного дизайна.

- Оптимизация серверной и клиентской части Ваших веб приложений под высокие нагрузки.

- Разработка логотипа, его концептуальное наполнение и креативное исполнение, а также создание красивого и солидного набора корпоративной айдентики или фирменного стиля Вашей компании.

- Создание различного вида креативных работ - таких как полиграфия, создание баннеров и иллюстраций, а также векторных работ любой сложности.

- Улучшение или разработка пользовательского интерфейса и системы взаимодействия вашего сайта или вебприложения с пользователем.

На этом список того, что мы можем не заканчивается. Мы любим сложные и серьезные проекты! Серьезно!!!

Пишите, спрашивайте - и Вам обязательно ответят.

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Отзывы заказчиков
vanish
Иван 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Иконки прорисовать
Быстро сделал иконки которые были необходимы. Нормальные иконки получились.
Хороший заказчик. Задачу поставил четко, оплатил безо всяких задержек. Рекомендую, как серьезного человека
Ответный отзыв
miaFF
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Необходимо нарисовать 6 пиктограмм
Спасибо еще раз, приятно было с Вами работать. Оказался готовый вариант, которым я и воспользовалась. В процессе оформления сделки все было просто отлично!
Очень приятная и адекватная заказчица. Все четко и без лишних сложностей. Рекомендую!
Ответный отзыв
tymkivmyroslav
Мирослав 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Скрипт "Запроси друга"
Дякую за виконану в строк роботу! Приємно працювати. Замовлятиму ще! Проста на перший погляд моя розробка насправді досить складна! Антон виконав все на відмінно! А там де в кожній роботі бувають важкі моменти прекрасно справився із поставленою задачею. Я задоволений! Дякую за співпрацю! Оцінити розробку Антона можна тут: www.tm-trans.com (Запроси друга). Шановні замовники! Якщо Ви не бажаєте шукати собі пригод з фрілансерами звертайтесь до Антона! Раджу. Ще раз дякую!
Очень приятный заказчик. Четко знает чего хочет, что очень понравилось - адекватно и подробно ставит задания. Уважаемые коллеги, рекомендую всем!
Ответный отзыв