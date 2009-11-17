Мы - команда креативных профессионалов, которые умеют ценить время, как свое так и своих клиентов.
В своей работе мы полностью отказались от такого проявления вчерашнего дня, как менеджеры, которые во многих случаях просто не могут понять смысл требований заказчика и адекватно объяснить это рабочему. Вы можете непосредственно общаться со своим разработчиком, если хотите, конечно. Люди ответственные за проекты, конечно же есть. Но и они в большинстве случаев работают не только над поиском клиентов, но и над некоторыми видами работ. Так что Вы попадете в исключительно теплую обстановку дружественного коллектива, отзывчивого именно к Вашим проблемам.
Мы предлагаем Вам широкий спектр исполнения различных услуг, таких как:
- Уникальный и качественный дизайн как одной страницы, так и полностью всего сайта.
- Создание иконок как для стандартных програмных интерфейсов, так и уникальных и неповторимых приложений, где каждая иконка увеличит лояльность пользователей к Вашему ресурсу.
- Создание сайта "под ключ". От разработки концепта, дизайна и до установки на хостинг.
- Кроссбраузерная и валидная верстка страниц, сделанная согласно виду Ваших шаблонов.
- Поисковая оптимизация сайтов (SEO).
- Создание 3д/3d графики различной направленности - от рендера квартир, домов и до промышленного дизайна.
- Оптимизация серверной и клиентской части Ваших веб приложений под высокие нагрузки.
- Разработка логотипа, его концептуальное наполнение и креативное исполнение, а также создание красивого и солидного набора корпоративной айдентики или фирменного стиля Вашей компании.
- Создание различного вида креативных работ - таких как полиграфия, создание баннеров и иллюстраций, а также векторных работ любой сложности.
- Улучшение или разработка пользовательского интерфейса и системы взаимодействия вашего сайта или вебприложения с пользователем.
На этом список того, что мы можем не заканчивается. Мы любим сложные и серьезные проекты! Серьезно!!!
Пишите, спрашивайте - и Вам обязательно ответят.
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