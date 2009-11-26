Прогнать по каталогам

Требуется человек, который будет заниматься продвижением биржи недвижимости. Задача: - размещение объявлений РАБОТА в ХОРОШО ПРОИНДЕКСИРОВАНЫХ (ГУГЛОМ,ЯНДЕКСОМ,РАМБЛЕРОМ) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ. Форма отчета: ссылки на выполненные работы Условие оплаты: по факту выполненных работ Форма расчета: ...
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Всем добрый вечер.
Надо прогнать по белым каталогам сайт http://flexywork.com
Оплата по факту. Желательно на Приватбанк, но возможно также на ВМ или ЯД.
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