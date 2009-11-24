Продвинуть сайт в yandex. тематика автострахование

Надо продвинуть сайт в yandex, по запросам автострахование, страхование каско, автострахование каско, домену и сайту 1год, прошел регистрацию в каталогах на данный момент позиции в yandex автострахование(180-200) страхование каско(80-100) автострахование (80-100) пожалуйста указывайте время за которое выведите в 10, и стоимость продвижения в месяц, предложения без портфолио не рассматриваются