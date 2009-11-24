Продвинуть сайт поддержки сборной РФ по футболу

Требуется сео-специалист для продвижения сайта calls4you.com в топ поисковых систем по 10-20 ключевым запросам (соответственно нужно их для начала подобрать и проанализировать конкурентную среду). Жду сроки и бюджет. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В свете последних событий появился сайт, посвященный поддержке российской футбольной сборной - http://www.rushiddink.ru. Мне бы хотелось бы придать ему определенного пинка, чтобы об этом правом деле узнало как можно больше заинтересованных лиц. Скорее всего, по ключевым словам смысла продвигать нет и стоит через тематические блоги, форумы, гестбуки, онлайн-СМИ и т.п. Хотя, здесь вам виднее, главное чтобы сработало оперативно. Если вы еще сможете поработать над качественным подачей идеи, включая доработку контента и т.п., то вообще замечательно. А если и тема эта близка, то беру не глядя :)
p.s. Безусловно, продвижение должно быть деликатным и целевым. Спам на нетематических сайтах может только подорвать моральный облик идеи и суть проекта.
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