Продвижение магазина

$30
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок189 просмотров
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Целевая аудитория по приоритетности: Киев, область, регионы, Украина в целом.

Товары, услуги по приоритетности: Шины (сейчас очень приоритетно зимний ассортимент), Сезонное хранение, шиномонтаж, диски (больше на лето).

Бюджет 25-30$ неделя

14 лет назад
slaviq
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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