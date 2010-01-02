Продвижение сайта

Нужно продвинуть сайт. Только белые методы. Интересует прежде всего целевой траф. Прирост ТИца на втором плане. Прежде всего сайт должен приносить деньги. Жду нестандартных подходов. И стандартных, но эффективных тоже. Регион - Москва. Ключи - Торекс, Гардиан, Зетта, Форпост, ...
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Требуется сео-специалист для продвижения сайта calls4you.com в топ поисковых систем по 10-20 ключевым запросам (соответственно нужно их для начала подобрать и проанализировать конкурентную среду). Жду сроки и бюджет. Спасибо.
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