Анализ и продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок181 просмотр
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Добрый день

dk-sport.ru - сайт необходимо проанализировать и порекомендовать программу продвижения с бюджетом в топ 10 яндекса по запросу "тренажеры" А так же улучшить видимость сайта в гугле.

Свои предложения пожалуйста высылайте только на [email protected] и дублируйте что отписали в проекте.

Спасибо

14 лет назад
Kotillio
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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