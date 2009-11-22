Доброе время суток ! Нужен Гуру Интузиаст в продвижение сайта ,на данный момент сайт "Биржа труда " нигде не рекламируется и не продвигается нужен человек кто работает только белыми методами кто сможет продвинуть и составить программу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется продвижение интернет магазина по ключевым словам в ТОП 10.(yandex,google)
В индексе магазин проиндексирован на 80%,в Гугле 0.5%)
Ключевые слова:
Кожаные ремни
Перьевые ручки
Сувениры
кожаные сумки
зажимы для денег
зажигалки
ежедневники
кожаные портфели
ручки parker
ручки Waterman
ручки Ватерман
ручки паркер
магазин подарков
интернет магазин подарков
наручные часы
кожаные кошельки
аксессуары для мужчин
аксессуары для женщин
Часы Time
Указывайте пожалуйста стоимость..
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