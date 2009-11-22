Требуется продвижение интернет магазина.

Поисковые системы (SEO)Закрыт24 заявки284 просмотра
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Требуется продвижение интернет магазина по ключевым словам в ТОП 10.(yandex,google)

В индексе магазин проиндексирован на 80%,в Гугле 0.5%)

Ключевые слова:

Кожаные ремни

Перьевые ручки

Сувениры

кожаные сумки

зажимы для денег

зажигалки

ежедневники

кожаные портфели

ручки parker

ручки Waterman

ручки Ватерман

ручки паркер

магазин подарков

интернет магазин подарков

наручные часы

кожаные кошельки

аксессуары для мужчин

аксессуары для женщин

Часы Time

Указывайте пожалуйста стоимость..

14 лет назад
Hohmatch
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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