Нужно поднять тиц

Есть сайт http://fastlink.mac-style.ru/ ,его нужно продвинуть в топ 10 по таким ключевикам как "каталог сайтов"и "Список сайтов", "добавить сайт в каталог", "добавить сайт в список".Оплата по факту или частями по результату.Просьба отписываться лишь профессионалам и ...