Небоходимо раскрутить интернет-магазин на движке "OS Comerce" на первую страницу гугла по ключевым фразам: "спортивное питание" "спортивного питания" Предложения типа "готов раскрутить за (700-1000)$" или "прогон по доскам" сразу в ИГНОР!
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Ищем для длительного сотрудничества менеджера проекта. Работа вне офиса. Рассмотрим предложения из любых городов (мы в Москве).
Основная задача – управлять и развивать юридический портал, существующий уже относительно давно. В настоящее время у портала ежемесячно есть около 200 000 посетителей, на которых приходится чуть больше 500 000 просмотров страниц.
Первоначально предлагаем контракт на 6 мес., который продлевается при достижении поставленной задачи (об этом ниже). Условия по оплате:
1). 100 процентов рекламных доходов от сайта.
2). 10 000 руб. чистыми ежемесячного оклада. Это 60 000 за 6 мес.
3). 15 000 руб. ежемесячно на оплату труда программистов (включая покупку лицензий на готовый софт) и дизайнеров и их налогов (если это физлица). Это 90 000 за 6 мес. Экономия от бюджета остается нам.
4). Теоретически у нас есть еще один источник дохода, который мы можем передать менеджеру, но это будет зависеть от того, сможет ли менеджер интегрировать этот источник в сайт (речь идет о рекламе в почтовых рассылках с аудиторией 100 000 человек). Сейчас рассылки и сайт – это два самостоятельных проекта.
Задача: мы хотим серьезно увеличить посещаемость сайта. Мы ждем от вас КОНКРЕТНЫХ предложений (например, «могу в 2 раза»), чего вы можете достичь на предложенных выше условиях за 6 месяцев. Информация о сайте в файле.
Как вы будете достигать поставленную цель, в значительной степени решать только вам (о некоторых ограничениях ниже). Но мы хотим, чтобы за 6 месяцев были произведены в обязательном порядке следующие работы:
1. Смена движка сайта на современный. Форум при этом остается на старом движке.
2. Смена дизайна.
3. Осуществлен перенос данных (возможно частичный).
Указанные работы должны быть произведены в трехмесячный срок. С претендентом мы будем дополнительно обсуждать сроки сдачи отдельных этапов (разработка ТЗ, подбор программистов и дизайнеров, создание дизайна, создание и/или настройка движка, его инсталляция, перенос данных и т.п.). Оставшиеся 3 месяца даются прежде всего на то, чтобы мы могли оценить отдачу от вашей работы. Но мы рассчитываем, что вы не будете просто ждать истечения срока, а используете это время с максимальной пользой. Мы ожидаем, что вашими усилиями на нашем сайте будут появляться новые сервисы.
Так же мы ожидаем от менеджера работу по увеличению контента сайта. По нашему мнению, это предполагает работу с контент-менеджерами. Мы будем оказывать помощь в подборе квалифицированных кадров.
Ограничения: хотя мы готовы отдать все рекламные доходы, но мы оставляем за собой 1 рекламное место на каждой странице, для рекламы собственных услуг. Кроме того, мы не допускаем размещение на нашем сайте следующих видов реклам:
- Неэтичной рекламы (рекламы, оскорбляющей людей);
- Эротики и/или порно;
- Рекламы наших конкурентов
- Рекламы услуг, аналогичных тем, которые оказывает наша компания.
Условия, на которых будет продлен контракт, обсуждается персонально с каждым претендентом.
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