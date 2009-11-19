Добрый день.

Необходимо грамотно настроить Директ. Составить объявления, подобрать под них ключевые слова, в идеальном варианте впоследствии отслеживать его и дорабатывать, за некую аб/плату.

В настоящее время директ настроет, но CTR очень низкий и КПД маленький.

Сайт и координаты директа сброшу в личку.

Жду Ваших предложений с ценами, спасибо.