Поднять тИЦ сайту (в профиле), пока одному, далее еще много будет. Работаю только по постоплате. Возможно (в исключительном случае) по предоплате 50%. Пишите кол-во, которое сделаете, а также цену за тИЦ. Новички не нужны! Также, прогоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо грамотно настроить Директ. Составить объявления, подобрать под них ключевые слова, в идеальном варианте впоследствии отслеживать его и дорабатывать, за некую аб/плату.
В настоящее время директ настроет, но CTR очень низкий и КПД маленький.
Сайт и координаты директа сброшу в личку.
Жду Ваших предложений с ценами, спасибо.
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