Добавить внешних ссылок

Есть сайт. http://imagec.ru Разместил там рекламу от бегуна. Как сделать чтобы его хоть немного посещали? За рекламу платят. Буду платить процент за каждого реального посетителя, кто просмотрит сайт, только не просто так для галочики, а реальный человек. Только что ...