Поднять тИЦ сайту (в профиле), пока одному, далее еще много будет. Работаю только по постоплате. Возможно (в исключительном случае) по предоплате 50%.

Пишите кол-во, которое сделаете, а также цену за тИЦ. Новички не нужны! Также, прогоны по каталогам и т.п. не интересует, не пишите. Покупка временных ссылок не интересует!!!

Также. указывайте методы!!!