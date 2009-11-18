Требуется раскрутка сайта (SEO)

Новоиспеченному сайту (adora-salon.ru) требуется качественная раскрутка в популярных поисковых системах.

Цель:

- выведение сайта в топ 10 по поисковым запросам в Яндекс и Гугл

- соответственно повышение ТИЦ и PR сайта

Продвижение по Саратовскому региону

Требования:

- использовать только белые методы

- четко изложить стратегию продвижения сайта в коммерческом предложении

- установить реальные сроки исполнения и соответствующую цену за каждый этап.

Хочу услышать от вас оптимальное предложение по раскрутке данного сайта с подробной таблицей стоимости.

По поводу поисковых запросов также жду ваших предложений - какие слова и словосочетания вы считаете нужными для раскрутки.