Ключевики, описания для сайта.

www.kanir.ru

создать ключевики, описания, можно тайтлы для индексирования поисковыми системами (главным образом под яндекс).

сайт не предполагается в ближайшее время выводить целенаправленно в топ по низкочастотникам, поэтому ограничимся общими запросами навроде "курсовые на заказ", "дипломная работа на заказ" и пр.

Страниц на сайте не больше 10, под каждую нужен свой набор, сочетаемый с основным текстом.

Исполнитель будет выбираться по принципу- участие в похожих проектах, положительные отзывы.

рассмотрю так же и другие варианты продвижения и оптимизации сайта.