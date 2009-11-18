Ключевики, описания для сайта.

Наша компания проводит тендер на внутреннюю оптимизацию интернет-магазина детских развивающих игрушек www.indigo-kid.ru. Вводные данные: - интернет-магазин развивающих игрушек для детей - сайту больше года, содержит более 1000 страниц - на текущий момент интересует только внутренняя оптимизация (без покупки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать ключевики, описания, можно тайтлы для индексирования поисковыми системами (главным образом под яндекс).
сайт не предполагается в ближайшее время выводить целенаправленно в топ по низкочастотникам, поэтому ограничимся общими запросами навроде "курсовые на заказ", "дипломная работа на заказ" и пр.
Страниц на сайте не больше 10, под каждую нужен свой набор, сочетаемый с основным текстом.
Исполнитель будет выбираться по принципу- участие в похожих проектах, положительные отзывы.
рассмотрю так же и другие варианты продвижения и оптимизации сайта.
- Похожие заказы
- $2500Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Поисковое продвижение нескольких сайтов. Проект под конкретного исполнителя.Завершен14 лет назад
Требуется: прогнать сайт по англоязычным каталогам статей. Тематика: разработка ПО Ключевые слова: wowza plugin, SIP, voip, mediaserver, flash От меня: шаблон статьи под размножение От вас: прогон. Прошу в предложении обязательно указывать: 1. цена 2. сроки 3. бекиПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется раскрутить сайт automenu.com.ua - таргетинг только на Украину. Долгосрочная перспектива - ТОП по запросу марка+модель. Ближайшее время - 1000 посетителей в день. Интересуют сроки, цена, методы...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно оптимизировать автомобильный портал automenu.com.ua - таргетинг на Украину. В админке есть title, description, keywords - поля для заполнения. Но задача еще проще. Суть заключается в следующем: 1. Стратегическое SEO - ТОП по словосочетанию марка+модель, если ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2000
Требуется поднятие сайта в ТОП 10 яндекса и последущее его сопровождение по следущим запросам: Необходим опыт по продвижению сайтов в конкурентных тематиках. Опыт работы по окнам приветсвуется. Интересует цена продвижения. поддержания, примерное время вывода. домен по запросу. домену ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
http://regalare.ru/ Нужно продвинуть по запросам: магазин необычных подарков заказать подарок сувениры подарки интернет каталог подарков подарки почтой icq 492129663Закрыт14 лет назад
Нужно провести оптимизацию сайта. Если кто готов отослать на почту (beregniytim [a] mail.ru ) примеры оптимизации сделанных работ (с убранным урл), пишите. Уже сделанные отчеты по аудиту для других заказчиков - обязательное условие для участия!!! В ...Завершен14 лет назад
- $100
Добрый день, фриленсеры. Нужно повысить посещаемость сайта. Бюджет небольшой. но и планирую сотрудничество(если устроят услуги) долго!! и привлечь к другим сайтам(sibdog.ru, и еще парочке которые сейчас сдаются). Готов платить по 2000/мес за сайт. ...Закрыт14 лет назад
Добрый день! На новый портал о развлечениях города (горо Уфа) нужны посетители с поисковых систем (яндекс, гугль и т.п.) Сайта еще нет - будет только через месяц. Тематика сайта и ориентировчные запросы: кинотеатры уфы, афиша уфа, клубы уфы, ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад