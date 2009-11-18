Ключевики, описания для сайта.

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки163 просмотра
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www.kanir.ru

создать ключевики, описания, можно тайтлы для индексирования поисковыми системами (главным образом под яндекс).

сайт не предполагается в ближайшее время выводить целенаправленно в топ по низкочастотникам, поэтому ограничимся общими запросами навроде "курсовые на заказ", "дипломная работа на заказ" и пр.

Страниц на сайте не больше 10, под каждую нужен свой набор, сочетаемый с основным текстом.

Исполнитель будет выбираться по принципу- участие в похожих проектах, положительные отзывы.

рассмотрю так же и другие варианты продвижения и оптимизации сайта.

14 лет назад
elchat
39 летПольша
18 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
hrystenko
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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