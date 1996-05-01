Хрыстенко Алексей Владимирович
ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ
Тексты для сайтов
SEO-копирайтинг
Продающие и рекламные тексты
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата рождения 21.12.72
Гражданство РФ
Мобильная связь 8-920-6062677
E-mail [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Университет Российской академии образования
Факультет философский
Специальность: философ
Год окончания: 2000 г.
ОПЫТ РАБОТЫ
05.2006 - …
Газета «Брянский рабочий»
Журналист
Подготовка журналистских, рекламных и PR-материалов.
10.2004 – 05.2006
Газета «Десница»
PR-журналист, журналист отдела социально-политической информации
Подготовка журналистских, рекламных и PR-материалов. Копирайт. Подготовка и проведение круглых столов. Политическая реклама.
04.2002 – 10.2004
Газета «Десница»
Старший корреспондент
Подготовка редакционных материалов и информационных сообщений. Работа с обращениями граждан. Подготовка рекламных материалов. Проведение круглых столов.
06. 1999 г.. – 03.2002
Редакция газеты «Брянское время»
Корреспондент
Подготовка редакционных материалов
Ведение рубрики «Человек и закон»
09.1999- 11.2000, Брянск
Университет Российской академии образования (УРАО, Москва).
Руководитель представительства УРАО в г. Брянске.
Оформление документов на филиал УРАО в г. Брянске, прием абитуриентов, организационная и информационно-консультационная деятельность.
05.1996 – 06.1999, Брянск
Издательский дом «Брянские газеты»
Корреспондент, редактор отдела. Газеты «Брянская газета», «МК» в Брянске», «АиФ» в Брянске».
Подготовка редакционных материалов, ведение рубрики «Человек и закон». Редактирование материалов. Журналистские расследования.
Другие места работы
1. Молодежная научная экспедиция ЮНЕСКО. Начальник экспедиции.
2. Радиостанция «Чистые ключи». Автор, режиссер, соведущий авторской аналитической программы «Муравейник». Редактор службы новостей.
3. Общественная экологическая организация «Эрика» (Брянск). Автор сценариев документальных фильмов. Редактор Всероссийского информационного вестника экологических видеотек.
4. Издательский дом «Брянск сегодня». Менеджер по рекламе и информации.
5. Кампания Profit (г. Брянск). Редактор сайта.
6. Агентство национальных новостей, Москва. Корреспондент в Брянске.
7. Газета «Криминальная хроника России», Москва. Корреспондент.
8. Журнал «На стол руководителю», Москва. Ведущий рубрики.
9. Фриланс. Тексты для сайтов под заказ. (С февраля 2006 г.). SEO-копирайтинг. Рекламные и продающие тексты.
В настоящее время - руководитель студии копирайтинга SEO Market
Дополнительная информация
В 1997 году был удостоен премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России».
Способен логически мыслить, находить неожиданный ракурс привычных вещей, быстро учиться новому.
Постоянное профессиональное самообразование.
Работоспособен. Креативен.
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