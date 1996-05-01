hrystenko

Алексей Хрыстенко hrystenko

 
51 годРоссия/Брянск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Хрыстенко Алексей Владимирович

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ

Тексты для сайтов

SEO-копирайтинг

Продающие и рекламные тексты

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата рождения 21.12.72

Гражданство РФ

Мобильная связь 8-920-6062677

E-mail [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет Российской академии образования

Факультет философский

Специальность: философ

Год окончания: 2000 г.

ОПЫТ РАБОТЫ

05.2006 - …

Газета «Брянский рабочий»

Журналист

Подготовка журналистских, рекламных и PR-материалов.

10.2004 – 05.2006

Газета «Десница»

PR-журналист, журналист отдела социально-политической информации

Подготовка журналистских, рекламных и PR-материалов. Копирайт. Подготовка и проведение круглых столов. Политическая реклама.

04.2002 – 10.2004

Газета «Десница»

Старший корреспондент

Подготовка редакционных материалов и информационных сообщений. Работа с обращениями граждан. Подготовка рекламных материалов. Проведение круглых столов.

06. 1999 г.. – 03.2002

Редакция газеты «Брянское время»

Корреспондент

Подготовка редакционных материалов

Ведение рубрики «Человек и закон»

09.1999- 11.2000, Брянск

Университет Российской академии образования (УРАО, Москва).

Руководитель представительства УРАО в г. Брянске.

Оформление документов на филиал УРАО в г. Брянске, прием абитуриентов, организационная и информационно-консультационная деятельность.

05.1996 – 06.1999, Брянск

Издательский дом «Брянские газеты»

Корреспондент, редактор отдела. Газеты «Брянская газета», «МК» в Брянске», «АиФ» в Брянске».

Подготовка редакционных материалов, ведение рубрики «Человек и закон». Редактирование материалов. Журналистские расследования.

Другие места работы

1. Молодежная научная экспедиция ЮНЕСКО. Начальник экспедиции.

2. Радиостанция «Чистые ключи». Автор, режиссер, соведущий авторской аналитической программы «Муравейник». Редактор службы новостей.

3. Общественная экологическая организация «Эрика» (Брянск). Автор сценариев документальных фильмов. Редактор Всероссийского информационного вестника экологических видеотек.

4. Издательский дом «Брянск сегодня». Менеджер по рекламе и информации.

5. Кампания Profit (г. Брянск). Редактор сайта.

6. Агентство национальных новостей, Москва. Корреспондент в Брянске.

7. Газета «Криминальная хроника России», Москва. Корреспондент.

8. Журнал «На стол руководителю», Москва. Ведущий рубрики.

9. Фриланс. Тексты для сайтов под заказ. (С февраля 2006 г.). SEO-копирайтинг. Рекламные и продающие тексты.

В настоящее время - руководитель студии копирайтинга SEO Market

Дополнительная информация

В 1997 году был удостоен премии Союза журналистов РФ «Золотое перо России».

Способен логически мыслить, находить неожиданный ракурс привычных вещей, быстро учиться новому.

Постоянное профессиональное самообразование.

Работоспособен. Креативен.

Тексты для сайта
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Отзывы заказчиков
sklad16
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
$12
9 баллов
14 лет назад
Написать статью о led телевизорах и размножить.
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Был
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Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. рекомендую.
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41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
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42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
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от $15
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нет рейтинга