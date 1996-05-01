Плодотворно поработали с Алексеем. Такого качественного подхода даже не ожидал. Рубрикатор вышел в 2, 5 раза более детальный чем я представлял в начале. Работа над таким объемом была выполнена всего за несколько дней и исправлять практически ни чего не пришлось. Если не хотите лишних вопросов, затянутых сроков, множества переделок работайте с Алексеем. Рекомендую данного исполнителя обоими руками!